E.ON.: compte installer 7000 points de recharge en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - E.ON annonce l'installation de 7 000 points de recharge pour véhicules électriques sur des propriétés fédérales en Allemagne d'ici le deuxième trimestre 2027, en partenariat avec l'Institut fédéral allemand de l'immobilier (BImA).



Ces installations, destinées aux ministères, instituts de recherche et autres agences fédérales, visent à faciliter l'électrification des flottes de véhicules et offrir des solutions de recharge pratiques pour les employés et visiteurs.



E.ON fournira des solutions de recharge intelligentes alimentées à 100 % par de l'électricité verte, permettant une gestion optimisée de la consommation d'énergie et des coûts.





