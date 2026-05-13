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E.ON bat les attentes au 1er trimestre, le titre grimpe
information fournie par AOF 13/05/2026 à 12:43

(Zonebourse.com) - E.ON grimpe de 3,5% à Francfort, dans le sillage de la publication de résultats meilleurs que prévu au titre des trois premiers mois de l'année, permettant au groupe énergétique allemand de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de 2026.

Il a ainsi engrangé un résultat net ajusté en progression de 7% à 1,34 MdEUR et un EBITDA ajusté en hausse de 2% à 3,25 MdsEUR au 1er trimestre 2026, battant les consensus qui étaient de 1,28 MdEUR et 3,19 MdsEUR respectivement.

"Notre stratégie fonctionne, nos investissements portent leurs fruits et notre performance opérationnelle est fiable. La force de notre modèle économique est particulièrement évidente dans un environnement géopolitiquement volatile", commente la CFO Nadia Jakobi.

"Nous développons résolument l'infrastructure énergétique européenne, contribuons de manière significative au succès de la transition énergétique et créons une valeur durable, pour nos clients comme pour nos actionnaires", poursuit-elle.

Sur ces bases, E.ON confirme ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir des fourchettes cibles allant de 2,7 à 2,9 MdsEUR pour le bénéfice net ajusté et de 9,4 à 9,6 MdsEUR pour l'EBITDA ajusté, ainsi que ses perspectives à horizon 2030.

Oddo BHF reste positif sur le dossier

Réagissant à cette publication, marquant selon lui "un bon début d'année, un peu au-dessus des attentes", Oddo BHF confirme sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 22 EUR sur le titre.

Le bureau d'études "apprécie toujours la visibilité d'E.ON sur la croissance de ses résultats, soutenue par l'expansion de son parc d'actifs réglementés, une génération de flux de trésorerie robuste et une dynamique d'investissement soutenue sur l'ensemble de ses réseaux".

"Le titre présente toujours un profil risque/rendement attractif à nos yeux, avec un potentiel de hausse supplémentaire lié à une clarification réglementaire et à la poursuite de la mise en oeuvre du plan d'investissement 2026-2030", poursuit-il.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 12:43:00.

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