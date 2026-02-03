 Aller au contenu principal
DZ Bank voit encore du potentiel sur Regeneron Pharmaceuticals
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:48

Regeneron Pharmaceuticals a prévu de procéder à plusieurs présentations issues de son portefeuille et de son pipeline en ophtalmologie lors du congrès annuel virtuel Angiogenesis, qui se tiendra le 7 février.

Ces présentations comprennent notamment la publication de nouvelles données cliniques soutenant l'efficacité et la sûreté d'Eylea HD injectable à la dose de 8mg pour le traitement de patients atteints de maladies rétiniennes graves.

Le laboratoire américain précise que les données concernant Eylea HD démontrent une durabilité inégalée, tout en offrant une efficacité et une sécurité comparable à celles d'Eylea 2mg, mais avec un nombre réduit d'injections.

En parallèle, DZ Bank a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Regeneron Pharmaceuticals, assortie d'un objectif de cours de 849 dollars.

Les analystes estiment que le dernier trimestre a affiché une légère hausse du chiffre d'affaires ainsi qu'un recul du bénéfice ajusté par action, un recul toutefois moins important que prévu.

Toutefois, la croissance des ventes reste à deux chiffres pour le Dupixent (portée par une forte demande et l'extension à de nouvelles indications), mais il en va de même pour le déclin de l'Eylea, en raison de l'expiration de ses brevets. Le portefeuille de produits en développement devrait cependant offrir toute une série de catalyseurs en 2026 avec de nombreuses homologations attendues.

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
755,0200 USD NASDAQ +1,83%
