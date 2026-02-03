DZ Bank voit encore du potentiel sur Regeneron Pharmaceuticals
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:48
Ces présentations comprennent notamment la publication de nouvelles données cliniques soutenant l'efficacité et la sûreté d'Eylea HD injectable à la dose de 8mg pour le traitement de patients atteints de maladies rétiniennes graves.
Le laboratoire américain précise que les données concernant Eylea HD démontrent une durabilité inégalée, tout en offrant une efficacité et une sécurité comparable à celles d'Eylea 2mg, mais avec un nombre réduit d'injections.
En parallèle, DZ Bank a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Regeneron Pharmaceuticals, assortie d'un objectif de cours de 849 dollars.
Les analystes estiment que le dernier trimestre a affiché une légère hausse du chiffre d'affaires ainsi qu'un recul du bénéfice ajusté par action, un recul toutefois moins important que prévu.
Toutefois, la croissance des ventes reste à deux chiffres pour le Dupixent (portée par une forte demande et l'extension à de nouvelles indications), mais il en va de même pour le déclin de l'Eylea, en raison de l'expiration de ses brevets. Le portefeuille de produits en développement devrait cependant offrir toute une série de catalyseurs en 2026 avec de nombreuses homologations attendues.
Valeurs associées
|755,0200 USD
|NASDAQ
|+1,83%
A lire aussi
-
Le bénéfice de PayPal pour 2026 est inférieur aux estimations, Enrique Lores est nommé directeur général
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du changement de directeur général et des actions au paragraphe 2) PayPal PYPL.O ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a été condamnée par un tribunal belge à cesser dans un délai de trois mois plusieurs pratiques commerciales jugées "illicites", sous peine d'astreintes financières, selon une copie du jugement obtenu mardi par l'AFP. Sont ... Lire la suite
-
Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande de médicaments
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le contexte et les revenus) Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé un "accord commercial" avec l'Inde, après des mois de tensions et de bras de fer économique entre la première et la cinquième économie mondiale. Le Premier ministre indien Narendra Modi a par ailleurs "accepté d'arrêter d'acheter du pétrole ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer