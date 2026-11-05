DZ Bank relève sensiblement son objectif sur Abbvie

Abbvie reste particulièrement recherché au lendemain d'un gain de 3,09%, le titre s'affiche en progression de 2,27%, à 301,54 dollars. Quelques jours après une publication trimestrielle solide, ponctuée d'un relèvement des objectifs, DZ Bank reste à l'achat de l'action et relève son objectif de cours.

La banque allemande rappelle que le chiffre d'affaires du troisième trimestre du laboratoire pharmaceutique a atteint 17,4 milliards de dollars, en hausse de 10%, et est ressorti dans la ligne des attentes du marché. Elle souligne également que la division Immunologie, essentielle pour Abbvie, a vu ses ventes progresser de 16% à 9,2 milliards de dollars.

En parallèle, DZ Bank indique également que la direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires de 200 millions de dollars, à 67,8 milliards de dollars, et le point médian de ses objectifs de bénéfice par action ajusté de 0,11 dollar, à 13,97 dollars.

DZ Bank relève que le remplacement réussi de l'ancien moteur de vente, le produit Humira, par ses deux successeurs, Skyrizi et Rinvoq, demeure l'élément central de sa thèse d'investissement. La progression combinée des ventes de ces deux produits est continuellement élargie par de nouvelles indications et formes d'administration, tandis que les traitements Ententamig, Epkinly et Juvmo et le pipeline nouvellement intégré d'Apogee élargissent la base de revenus au-delà de la seule division Immunologie.

La recommandation sur le titre Abbvie est toujours à l'achat, mais la cible de cours a été relevée de 288 à 345 dollars.