DZ Bank réduit son objectif sur Hermès, mais reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 16:21
La banque allemande, qui explique que cette contre-performance est due en partie à l'impact du conflit au Moyen-Orient, juge que la baisse de 8% du titre ayant suivi la publication est excessive et qu'elle ne reflète pas pleinement les fondamentaux de la société.
DZ Bank rappelle à ce titre que la direction d'Hermès s'est montrée confiante quant aux perspectives d'avenir, malgré un environnement géopolitique incertain.
Une valorisation jugée attractive
Les analystes s'attendent ainsi à ce que les métiers de la maroquinerie, coeur historique de l'activité du groupe, demeurent le principal moteur de sa croissance au cours des prochains trimestres.
Selon la banque, cette dynamique devrait permettre à Hermès de maintenir des marges relativement élevées, tout en soutenant sa rentabilité à moyen terme.
Malgré la révision à la baisse de son objectif, l'établissement germanique considère que l'action Hermès présente une valorisation attractive au regard de son historique et confirme sa recommandation d'achat sur le titre.
Valeurs associées
|1 673,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,12%
A lire aussi
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
-
1er-Mai : il "est utile d'avoir des boulangeries ouvertes", reconnaît Sophie Binet, qui demande tout de même que la proprosition de loi soit "enterrée"
La proposition de loi Attal -repoussée- était une "catastrophe" et "ouvrait tous azimuts la possibilité de travailler le 1er-Mai". Les boulangeries, oui, mais pas les fleuristes. La patronne de la CGT, Sophie Binet, reconnaît qu'il "est utile d'avoir des boulangeries ... Lire la suite
-
Lundi 13 avril CAC 40 : -0,29% à 8.235,98 points et 3,8 milliards d'euros échangés La séance La Bourse de Paris a démarré la semaine en baisse, minée par la perspective d'un blocus du détroit d'Ormuz promis par l'administration américaine, et en attendant les premiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer