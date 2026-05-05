DZ Bank réduit légèrement sa cible de cours sur Merck & Co
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:59
La banque allemande a maintenu sa recommandation à l'achat, en diminuant son objectif de cours de 131 à 128 dollars.
Les analystes relèvent que le laboratoire a enregistré un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 5%, ou de 3% à changes constants, dépassant le consensus qui était logé à 15,8 milliards de dollars. En outre, ils notent que la comptabilisation de l'acquisition de Cidara a fait bondir les dépenses de R&D de 247%, à 12,6 milliards de dollars. Partant, le bénéfice par action ajusté est tombé à -1,28 dollar, un résultat toutefois moins sévère que le consensus qui était à -1,47 dollar.
Au niveau des prévisions, le groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires, qui est désormais attendu entre 65,8 et 67 milliards de dollars, contre de 65,5 à 67 milliards de dollars précédemment.
Valeurs associées
|113,265 USD
|NYSE
|+0,12%
A lire aussi
-
AXA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé. Dans ce segment, AXA affiche une hausse de ... Lire la suite
-
Unicredit a lancé mardi son offre d'achat hostile sur Commerzbank mais se donne du temps pour prendre le contrôle de sa concurrente allemande et asseoir son statut de géant européen. L'offre est ouverte pour une durée de six semaines, jusqu'au 16 juin. La banque ... Lire la suite
-
L'assureur Axa a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, porté par l'assurance vie et santé, et confirme ses prévisions pour 2026. "Les primes s'établissent à 38 milliards d'euros, en hausse de 6% (en données comparables), ... Lire la suite
-
"Mains dans le dos ! Interdiction de parler !" : face à la menace russe, la Suède s'entraîne à gérer des prisonniers de guerre
Cette rare séquence a attiré de nombreux visiteurs étrangers, principalement des forces armées du Canada, de République tchèque, des États-Unis ou encore d'Ukraine. Gestion des flux, répartition selon le sexe ou le grade, respect des conventions... Face à une menace ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer