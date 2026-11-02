DZ Bank globalement positive sur Linde, mais reste prudente

(Zonebourse.com) - Après deux replis consécutifs, l'action Linde se reprend à Wall Street et s'affiche en hausse de 0,85%, à 518,62 dollars, dans les premiers échanges. Le titre profite d'une note de DZ Bank.

Jeudi dernier, le groupe d'ingénierie et de production de gaz industriels a dévoilé ses comptes trimestriels, qualifiés de conformes aux attentes par DZ Bank qui ajoute que le troisième trimestre a été solide.

Dans le détail, la banque allemande souligne que la hausse du chiffre d'affaires s'est composée d'un effet prix ( 3%) et volume ( 2%). Au niveau du bénéfice par action, en hausse de 9%, à 4,59 dollars, il a dépassé les prévisions qui étaient de 4,52 dollars. De son côté, la marge opérationnelle (Ebit) a enregistré un léger repli de 30 points de base à 29,4%. Pour DZ Bank, cette baisse provient de coûts plus élevés dans l'ingénierie ainsi que de l'inflation des coûts dans les soins à domicile aux Etats-Unis (Lincare), déjà connue au deuxième trimestre. DZ Bank rappelle que ces deux divisions (Ingénierie et Lincare) représentent 16% du chiffre d'affaires et sont la raison pour laquelle les prévisions de bénéfice par action pour le quatrième trimestre sont restées sous les attentes.

La banque allemande apprécie que la hausse des volumes se poursuive depuis quatre trimestres dans le domaine des puces. Elle a fait le même constat chez la concurrence et rappelle que le secteur a souffert pendant un certain temps de la faiblesse des volumes de vente. Le moteur principal est l'essor de l'Electronique ( 15% sur un an) via la construction d'usines de semi-conducteurs. DZ Bank indique également que les droits de douane et les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement ont également stimulé la production locale.

Les analystes soulignent également que les perspectives laissent peu de place aux surprises. La direction de Linde n'a relevé que très marginalement ses prévisions pour l'exercice 2026. Le bénéfice par action devrait s'établir entre 17,82 et 17,92 dollars, contre une précédente estimation entre 17,70 et 17,90 dollars, et là où le consensus est à 17,89 dollars. La croissance du bénéfice par action ressort donc entre 8% et 9% sur un an. Cependant, l'objectif à long terme du groupe vise une croissance du bénéfice par action située entre 8 et 12%. La situation chez Lincare ne devant vraisemblablement s'améliorer qu'au second semestre 2027, les hausses de prix et de volumes annoncées ne devraient que stabiliser la rentabilité plutôt que la rehausser sensiblement.

Dans ces conditions, les analystes estiment que le potentiel de hausse du cours est limité. Ils confirment leur recommandation à conserver sur le titre Linde et leur objectif de cours est fixé à 500 dollars.

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