DZ Bank abaisse sa cible de cours sur Amgen
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 14:36
La banque allemande rappelle qu'à la fin du mois d'avril, la société américaine de biotechnologie avait publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché. Amgen avait dévoilé des revenus de 8,618 milliards de dollars, en hausse de 5,76%. Quant au bénéfice par action, il avait été annoncé à 5,15 dollars, loin des 4,75 dollars attendus.
Grâce à ces bonnes données, l'entreprise avait relevé à la marge certains de ses objectifs financiers annuels. Le chiffre d'affaires annuel est désormais attendu entre 37,1 et 38,5 milliards de dollars, contre de 37 à 38,4 milliards de dollars précédemment. Quant au bénéfice par action, initialement prévu entre 15,45 et 16,94 dollars, il devrait finalement se situer entre 15,62 et 17,10 dollars.
Parmi les points faibles, DZ Bank relève que le médicament contre l'arthrite Enbrel a vu ses ventes chuter de 37% en raison de la concurrence des génériques.
En revanche, les analystes ont plusieurs arguments d'investissement : un portefeuille très diversifié avec une forte position dans les maladies rares, ainsi que le potentiel "massif" du MariTide comme alternative aux traitements actuels contre l'obésité. En revanche, DZ Bank estime qu'il faudra surveiller la pression croissante sur les prix des biosimilaires, et l'érosion des ventes de produits historiques comme Enbrel ou Neupogen face à la concurrence.
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