 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dynavax s'envole alors que le fabricant français de médicaments Sanofi s'apprête à racheter l'entreprise
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions du développeur de vaccins Dynavax DVAX.O augmentent de 37,6 % à 15,32 $ avant la mise sur le marché après que le fabricant de médicaments français Sanofi SASY.PA ait annoncé qu'il achèterait DVAX pour 2,2 milliards de dollars

** Sanofi offre 15,5 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 39,3 % par rapport à la dernière clôture de DVAX (11,13 $)

** DVAX avait une capitalisation boursière de 1,31 milliard de dollars à la clôture de mardi - données LSEG

** L'acquisition sera financée par la trésorerie disponible et n'aura pas d'impact sur les perspectives financières de l'exercice 25 - Sanofi

** Le vaccin de DVAX contre l'hépatite B adulte et le vaccin contre le zona actuellement en développement seront ajoutés au pipeline de Sanofi

** 3 des 4 sociétés de courtage qui couvrent le titre l'évaluent à "acheter" ou plus et 1 à "vendre" -- données LSEG

** A la dernière clôture, DVAX a baissé de près de 13% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DYNAVAX TECH
11,1300 USD NASDAQ -0,27%
SANOFI
82,030 EUR Euronext Paris -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank