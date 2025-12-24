Dynavax s'envole alors que le fabricant français de médicaments Sanofi s'apprête à racheter l'entreprise

24 décembre - ** Les actions du développeur de vaccins Dynavax DVAX.O augmentent de 37,6 % à 15,32 $ avant la mise sur le marché après que le fabricant de médicaments français Sanofi SASY.PA ait annoncé qu'il achèterait DVAX pour 2,2 milliards de dollars

** Sanofi offre 15,5 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 39,3 % par rapport à la dernière clôture de DVAX (11,13 $)

** DVAX avait une capitalisation boursière de 1,31 milliard de dollars à la clôture de mardi - données LSEG

** L'acquisition sera financée par la trésorerie disponible et n'aura pas d'impact sur les perspectives financières de l'exercice 25 - Sanofi

** Le vaccin de DVAX contre l'hépatite B adulte et le vaccin contre le zona actuellement en développement seront ajoutés au pipeline de Sanofi

** 3 des 4 sociétés de courtage qui couvrent le titre l'évaluent à "acheter" ou plus et 1 à "vendre" -- données LSEG

** A la dernière clôture, DVAX a baissé de près de 13% depuis le début de l'année