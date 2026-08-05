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Dynatrace grimpe après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 14:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de la société de logiciels d'IA Dynatrace DT.N progresse de 10,5 % à 50,50 dollars en pré-ouverture

** DT table désormais sur un BPA ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 1,97 et 1,99 dollar, contre une fourchette précédente de 1,93 à 1,95 dollar

** La société affiche pour le premier trimestre un BPA ajusté de 48 cents et un chiffre d’affaires de 555 millions de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes, respectivement de 45 cents et 550 millions de dollars – données LSEG

** 26 des 37 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 11 “conserver”; le cours cible médian est de 49 dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 5,5 % depuis le début de l'année

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