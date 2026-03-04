 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dycom Industries gagne du terrain après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de l'entreprise de télécommunications Dycom Industries DY.N augmentent de plus de 5% à 425 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté au 1er trimestre entre 2,57 $ et 2,90 $ par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation des analystes de 2,65 $ par action - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté du 4ème trimestre de 2,03 $/action par rapport à l'estimation de 1,73 $/action

** Les revenus contractuels du 4ème trimestre ont augmenté de 34,4% à 1,46 milliard de dollars par rapport à l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 19,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DYCOM INDUSTRIES
397,495 USD NYSE -1,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank