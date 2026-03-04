Dycom Industries gagne du terrain après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

4 mars - ** Les actions de l'entreprise de télécommunications Dycom Industries DY.N augmentent de plus de 5% à 425 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté au 1er trimestre entre 2,57 $ et 2,90 $ par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation des analystes de 2,65 $ par action - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté du 4ème trimestre de 2,03 $/action par rapport à l'estimation de 1,73 $/action

** Les revenus contractuels du 4ème trimestre ont augmenté de 34,4% à 1,46 milliard de dollars par rapport à l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 19,4 % depuis le début de l'année