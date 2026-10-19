DXC en hausse après l'annonce par Reuters de négociations en vue de la cession d'une division à Eldridge pour 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre de la société de services informatiques DXC Technology DXC.N progresse de 6,9 % à 14,56 dollars en séance de l'après-midi

** La société serait en pourparlers avancés pour céder sa division de logiciels et de services d'assurance à Eldridge Industries pour environ 2,4 milliards de dollars — c'est ce que rapporte en exclusivité Reuters, citant des sources proches du dossier

** Eldridge envisage de fusionner cette activité avec Zinnia, sa plateforme technologique dédiée à l’assurance, selon ces mêmes sources

** DXC Technology, Eldridge et Zinnia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires

** Depuis le début de l'année, l'action DXC a perdu 7 % jusqu'à la dernière clôture