DWS nomme un responsable des ventes ETF au Moyen-Orient

DWS a décidé d’accélérer son développement au Moyen-Orient. Le gestionnaire d’actifs allemand a nommé Nilesh Parmar au poste de responsable des ventes d’ETF pour le Moyen-Orient. Dans ce poste nouvellement créé, il va diriger les activités de distribution des ETF pour la filiale de Deutsche Bank.

Ce renfort fait également figure de retour puisque Nilesh Parmar a déjà connu un passage chez DWS en étant en charge des clients institutionnels et particuliers au Royaume-Uni et en Irlande entre 2012 et 2017. Ensuite, il a rejoint Deutsche Bank comme responsable de la distribution mondiale des activités de recherche. Il a également été commercial au World Gold Council et chez WisdomTree. Avant son retour chez Xtrackers, il a passé près de deux ans chez Namier Capital Partners

Cette arrivée symbolise l’expansion de la société de gestion dans la région du Golfe depuis l’ouverture d’un bureau à Abou Dhabi en octobre dernier. Dirigée par Joe Kiwan, Head of Coverage pour le Moyen-Orient et l’Afrique, la succursale s’est structurée avec l’arrivée d’Alexandre Daoud , senior coverage specialist for alternatives MEA. Lors de la présentation des résultats annuels , Stefan Hoos, directeur général de DWS, a annoncé que le Moyen-Orient devrait être l’un des principaux marchés de croissance de l’entreprise d’ici 2028.

Bastien Boname