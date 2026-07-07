 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DWS nomme un responsable des ventes ETF au Moyen-Orient
information fournie par Agefi Asset Management 07/07/2026 à 08:00

DWS a décidé d’accélérer son développement au Moyen-Orient. Le gestionnaire d’actifs allemand a nommé Nilesh Parmar au poste de responsable des ventes d’ETF pour le Moyen-Orient. Dans ce poste nouvellement créé, il va diriger les activités de distribution des ETF pour la filiale de Deutsche Bank.

Ce renfort fait également figure de retour puisque Nilesh Parmar a déjà connu un passage chez DWS en étant en charge des clients institutionnels et particuliers au Royaume-Uni et en Irlande entre 2012 et 2017. Ensuite, il a rejoint Deutsche Bank comme responsable de la distribution mondiale des activités de recherche. Il a également été commercial au World Gold Council et chez WisdomTree. Avant son retour chez Xtrackers, il a passé près de deux ans chez Namier Capital Partners

Cette arrivée symbolise l’expansion de la société de gestion dans la région du Golfe depuis l’ouverture d’un bureau à Abou Dhabi en octobre dernier. Dirigée par Joe Kiwan, Head of Coverage pour le Moyen-Orient et l’Afrique, la succursale s’est structurée avec l’arrivée d’Alexandre Daoud , senior coverage specialist for alternatives MEA. Lors de la présentation des résultats annuels , Stefan Hoos, directeur général de DWS, a annoncé que le Moyen-Orient devrait être l’un des principaux marchés de croissance de l’entreprise d’ici 2028.

Bastien Boname

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,3 -12,75%
CAC 40
8 512,38 +0,38%
2CRSI
38,12 -2,85%
Pétrole Brent
72,57 +0,78%
GENFIT
13,26 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank