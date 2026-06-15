DWS liquide un fonds d’obligations d’entreprises liées aux ODD

La société de gestion allemande DWS, filiale de Deutsche Bank, a entamé la liquidation de son fonds DWS Invest SDG Corporate Bonds, qui doit prendre fin le 19 juin, selon une lettre aux porteurs de parts consultée par L’Agefi .

Le fonds investissait au moins 90% de ses encours dans les dettes d’entreprises contribuant à au moins un des objectifs de développement durables (ODD) fixés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) ou dans des instruments de dette servant à financer des projets environnementaux ou durables.

Le conseil d’administration du fonds a constaté que « le marché (des obligations d’entreprises liées aux ODD) ne semble plus susciter d’intérêt chez les clients » . A cela s’ajoute la valeur liquidative du fonds, lancé en mars 2022, qui « n’a jamais atteint le volume requis ». Au 5 juin 2026, les encours s’élevaient à 13 millions d’euros.

Adrien Paredes-Vanheule