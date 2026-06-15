DWS Group grevé par une dégradation à la vente chez Goldman Sachs

DWS Group cède 0,2% à 60,7 EUR et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Francfort, où l'indice DAX gagne 1,3%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Goldman Sachs, de "neutre" à "vente", avec un nouvel objectif de cours à 12 mois de 57 EUR, dans une note sectorielle.

Cette nouvelle cible, qui se compare à un objectif de cours de 65 EUR précédemment, implique un potentiel de baisse de 3% pour l'action du gestionnaire allemand d'actifs et d'investissements, contre un potentiel de hausse moyen de 29% pour les valeurs que suit la banque d'affaires américaine.

"DWS a vu sa valorisation se redresser au cours des 12 derniers mois, soutenue par des performances constantes au regard d'objectifs ambitieux et une dynamique positive des bénéfices. Sa valorisation se situe désormais dans le haut de sa fourchette historique et avec une prime par rapport à son concurrent le plus proche", pointe Goldman Sachs.

Parallèlement, elle observe les premiers signes de ralentissement des principaux moteurs de croissance sous-jacents, soulignant par exemple que la part de marché de son activité passive a diminué et que les flux d'investissement dans les alternatives restent relativement faibles.

"De plus, la croissance de l'année écoulée a été de plus en plus soutenue par les commissions de performance et autres revenus non stratégiques, qui sont intrinsèquement plus volatils et moins reproductibles que les frais de gestion, et qui justifient, selon nous, un multiple de valorisation global inférieur, toutes choses égales par ailleurs", ajoute Goldman Sachs.

Bien qu'il continue de considérer DWS Group comme une entreprise bien gérée, dotée d'une plateforme solide, l'établissement new-yorkais estime que ces différents éléments créent une situation moins favorable par rapport aux autres acteurs qu'il suit.