DWS Group adopte Deutsche Asset Management comme marque mondiale

DWS Group, gestionnaire d'actifs et filiale de Deutsche Bank, annonce qu'il adoptera, début novembre 2026, Deutsche Asset Management comme nouvelle marque ombrelle mondiale, qui réunira les services, l'expertise et les performances que le groupe propose à ses clients dans le monde entier.

"Cette nouvelle identité vise à conforter le rôle du groupe en tant que porte d'entrée vers l'Europe pour les investisseurs du monde entier et à mettre davantage en valeur ses racines allemandes et européennes, tout en affirmant clairement ses ambitions de croissance à l'international", explique-t-il.

Cette nouvelle marque fédérera les marques fortes et solidement établies du groupe : DWS, dédiée à l'activité de gestion active pour la clientèle privée en Europe ; Xtrackers, dédiée aux ETF et aux mandats passifs à l'échelle mondiale ; et RREEF, qui porte l'expertise du groupe dans l'immobilier aux Etats-Unis.

La signature "by Deutsche Asset Management //" permettra de rattacher plus clairement les différentes marques de produits à une plateforme mondiale, tandis que Deutsche Asset Management sera utilisée directement pour les activités destinées aux clients institutionnels et les services liés aux marchés privés.