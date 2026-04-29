DWS accroît d'un tiers son bénéfice net au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:30
Toujours en comparaison annuelle, l'établissement précise que ses coûts ont été réduits de 5% à 444 MEUR, alors que ses revenus ont augmenté de 9% à 821 MEUR, permettant au ratio d'efficacité de s'améliorer de 8,1 points à 54,1%.
Ses actifs sous gestion (AUM) ont atteint au total un nouveau record à 1 093 MdsEUR, contre 1 010 MdsEUR un an auparavant, dont des AUM à long terme s'élevant à 966 MdsEUR, en progression de 75 MdsEUR sur un an.
Fort d'un 1er trimestre solide, son CEO Stefan Hoops confirme son objectif de croissance du BPA de 10 à 15% sur l'ensemble de 2026 et estime disposer de la marge de manoeuvre nécessaire pour continuer à investir dans les priorités de croissance.
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