Durex, Harpic ou Nurofen: Reckitt veut se recentrer sur ses marques phares

Le groupe de produits d'hygiène et santé britannique Reckitt Benckiser a annoncé mercredi un ambitieux plan de restructuration pour se concentrer, comme son concurrent Unilever, sur ses marques les plus performantes, telles que Durex, Harpic ou Nurofen, et doper sa croissance et ses marges.

Ces changements stratégique "nous positionnent pour mieux servir nos consommateurs et nos clients" mais aussi "générer une création de valeur attrayante à long terme pour les actionnaires", a fait valoir le directeur général Kris Licht dans un communiqué.

Reckitt compte notamment se délester d'ici fin 2025 de son portefeuille de marques "Essential Home" (essentiels de la maison, ndlr) comme Air Wick, Calgon ou Cillit Bang. Elles avaient dégagé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de livres (2,3 milliards d'euros) en 2023.

Mead Johnson Nutrition, avec ses marques de lait pour bébé Enfamil et Nutramigen, n'est pareillement "plus essentiel et Reckitt examinera toutes les options stratégiques" à ce sujet, a ajouté le groupe.

Mead Johnson avait notamment été condamné en début d'année à payer 60 millions de dollars à une mère dont le bébé prématuré est mort après avoir bu du lait pour bébé de l'entreprise.

Parmi les marques à "forte croissance et marge élevée" mises en avant par le groupe figurent notamment les médicaments Strepsils, Gaviscon et Nurofen, les produits nettoyants Harpic et Vanish, ou encore la marque de préservatifs Durex.

Reckitt va aussi "étendre et accélérer" un programme existant de réduction des coûts fixes, pour les faire passer de 22% aujourd'hui à 19% d'ici 2027, en réduisant notamment les niveaux de gestion de l'entreprise.

Reckitt a par ailleurs annoncé mercredi un bénéfice net en baisse de 8%, à 1,1 milliard de livres (1,3 milliard d'euros) et d'une baisse de près de 4% de son chiffre d'affaires à 7,2 milliards de livres (8,6 milliards d'euros) au premier semestre.

Si "les résultats semestriels ont été solides malgré des perspectives de ventes à la baisse" l'intérêt des investisseurs est focalisé mercredi sur "le changement de stratégie", selon Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"Le grand changement stratégique pour Reckitt est enfin là. Il fallait que quelque chose se produise étant donné les grosses erreurs commises dans le passé en matière d'acquisitions et d'exploitation", abonde Dan Coatsworth, chez AJ Bell.

Le groupe progressait de 1,27% à 4.464 pence mercredi vers 11H30 GMT à la Bourse de Londres après avoir grimpé de plus de 5% en début de séance. Mais l'action reste en baisse de plus de 18% depuis le début de l'année.