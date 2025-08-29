DuPont vend son activité Aramides à Arclin pour 1,8 milliard de dollars

(Corrige pour dire que DuPont va "vendre", et non "conserver", les marques Kevlar et Nomex au paragraphe 3)

Le fabricant de produits chimiques DuPont

DD.N a déclaré vendredi qu'il allait vendre son activité Aramides à son homologue Arclin pour 1,8 milliard de dollars.

Cette vente intervient alors que la société basée à Wilmington, dans le Delaware, fait l'objet d'une réorganisation plus large, comprenant la cession de son activité électronique.

Dans le cadre de cet accord, DuPont vendra les marques Kevlar et Nomex du portefeuille Aramides.

La société prévoit un produit en espèces avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars à la clôture de la vente, ainsi qu'un effet à recevoir de 300 millions de dollars et une participation minoritaire évaluée à 325 millions de dollars dans Arclin.

La transaction devrait être finalisée dans le premier trimestre 2026.