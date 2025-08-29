 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DuPont vend ses activités Kevlar et Nomex à Arclin pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

DuPont DD.N a déclaré vendredi qu'il allait vendre son activité de fibres résistantes à la chaleur, à l'origine de marques telles que le fabricant de gilets pare-balles Kevlar, à la société Arclin pour 1,8 milliard de dollars , dans le cadre d'une réorganisation plus large de la société de produits chimiques.

La vente n'affectera pas la séparation prévue de son activité électronique en novembre, a déclaré DuPont, qui tente de rationaliser son portefeuille afin de dégager de la valeur et de poursuivre une croissance ciblée.

L'industrie chimique a été confrontée à la hausse des coûts de l'énergie, ainsi qu'à la faiblesse de la demande et des prix, en particulier sur les marchés européens où des réglementations strictes ont augmenté les coûts de fabrication.

La vente par DuPont du portefeuille d'aramides, qui comprend le fabricant de vêtements de protection Nomex, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

La société prévoit un produit en espèces avant impôt d'environ 1,2 milliard de dollars à la clôture de la vente, ainsi qu'un effet à recevoir de 300 millions de dollars et une participation minoritaire évaluée à 325 millions de dollars dans Arclin.

