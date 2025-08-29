DuPont: un accord conclu pour céder Aramids
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 13:42
Arclin a reçu un financement entièrement engagé dans le cadre de la transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation réglementaire.
DuPont recevra alors un produit avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars, sous réserve d'ajustements habituels, un effet à recevoir de 300 millions et une part d'environ 17,5% dans le futur Arclin, actuellement évaluée à 325 millions.
Plus grand producteur mondial de fibres synthétiques haute performance de pointe avec ses marques Kevlar et Nomex, Aramids a généré des revenus de 1,3 milliard de dollars en 2024 avec environ 1.900 employés et cinq sites de fabrication.
Valeurs associées
|77,600 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La crise politique en France et un François Bayrou en sursis mettent en péril la publication de la feuille de route énergétique du pays, promise avant la fin de l'été et indispensable au secteur, notamment en vue de la relance du nucléaire. La troisième Programmation ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré sur un an en juillet, conformément aux attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de 2,6% en rythme annuel, ... Lire la suite
-
Allemagne : le nombre de chômeurs dépasse les 3 millions pour la première fois en dix ans, Friedrich Merz sous pression
Le gouvernement de coalition dirigé par le chancelier conservateur Friedrich Merz est attendu à la rentrée sur les réformes pour relancer une économie en berne. Ukraine, incertitude mondiales, pression internationale, stagnation économique... Le marché du travail ... Lire la suite
-
Des manifestants déclenchent des incendies lors de violents affrontements avec les policiers à Jakarta, en Indonésie, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule des forces de l'ordre dont sept agents ont été arrêtés. IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer