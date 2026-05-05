DuPont revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026 grâce à des hausses de prix

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Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires après avoir dépassé mardi les estimations de résultats du premier trimestre, grâce à des hausses de prix et aux gains tirés de la vente de son activité Aramids, spécialisée dans la production de Kevlar .

L'escalade du conflit en Iran a perturbé les flux pétroliers et pétrochimiques à travers le détroit d'Ormuz, resserrant l'offre mondiale de produits chimiques et entraînant une hausse des prix des plastiques, des polymères et des résines.

“Nos prévisions de chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année tablent désormais sur une croissance organique d'environ 4 %, dont environ 1 % lié à la hausse des prix résultant des mesures prises pour compenser intégralement la hausse des coûts des intrants liée au conflit au Moyen-Orient”, a déclaré Antonella Franzen , directrice financière.

DuPont a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 2,35 et 2,40 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,25 à 2,30 dollars par action.

Il s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,16 et 7,26 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,08 à 7,14 milliards de dollars.

DuPont a annoncé le 1er avril avoir finalisé la vente d'Aramids , sa division de fibres résistantes à la chaleur qui regroupe des marques telles que Kevlar, fabricant de gilets pare-balles, à son concurrent Arclin pour 1,8 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires net du segment des technologies de la santé et de l'eau a augmenté de 5,6 % pour atteindre 806 millions de dollars au cours du trimestre, grâce à la croissance des marchés de l'emballage médical et de la biopharmacie.

Parallèlement, le chiffre d'affaires de sa division des industries diversifiées a augmenté de 3 % pour atteindre 875 millions de dollars, la vigueur des secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile ayant compensé la faiblesse persistante des marchés de la construction.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 55 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant la moyenne des estimationsdes analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG.