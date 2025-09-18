DuPont révise ses perspectives de ventes pour 2025 afin de tenir compte de la scission ; les actions augmentent

18 septembre - ** Les actions du fabricant de produits chimiques et de solutions industrielles DuPont DD.N ont augmenté de 1,4 % à 77,86 $ avant la mise sur le marché

** La société révise ses perspectives antérieures pour tenir compte de la scission prévue de son unité électronique et de la cession de son activité Aramids

** La société réduit le bénéfice ajusté du troisième trimestre à 1,06 $ par action, alors qu'elle prévoyait 1,15 $ par action

** Les ventes nettes prévues pour 2025 s'élèvent à environ 6,87 milliards de dollars, contre 12,85 milliards de dollars précédemment

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 1 % depuis le début de l'année