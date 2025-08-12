Duos Technologies Group Inc devrait afficher une perte de 21 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Duos Technologies Group Inc DUOT.OQ DUOT.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Jacksonville en Floride devrait déclarer une augmentation de 227,7% de ses revenus à 4,95 millions de dollars contre 1,51 million de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Duos Technologies Group Inc est une perte de 21 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Duos Technologies Group Inc est de 12,50 $, soit environ 51,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,06 $

