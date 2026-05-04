Duolingo recule après que la société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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4 mai - ** L'action de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O recule de 11% à 98,00 $ après la clôture

** La société affiche de solides résultats pour le premier trimestre , mais laisse entrevoir une trajectoire de croissance plus modérée à l'avenir, l'application d'apprentissage des langues privilégiant l'engagement des utilisateurs et l'amélioration des produits plutôt que la monétisation à court terme

** La société maintient globalement ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, tablant sur un chiffre d'affaires d'environ 1,21 milliard de dollars, en ligne avec les attentes des analystes, avec une croissance d'environ 16% - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 292,0 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 288,5 millions de dollars

** Le total des réservations pour le premier trimestre a augmenté de 14% pour atteindre 308,5 millions de dollars, dépassant les estimations de 301,7 millions de dollars

** La société prévoit une croissance des prises de commandes d'environ 10,5% pour l'année, avec un rythme plus lent au deuxième trimestre avant une accélération plus tard en 2026

** À la clôture de lundi, l'action a perdu 37% depuis le début de l'année