Duolingo fait un bond en avant grâce à l'application Max alimentée par l'IA, qui améliore les perspectives et la confiance des investisseurs
information fournie par Reuters 07/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour supprimer les puces répétées)

7 août - ** Les actions de Duolingo DUOL.O font un bond de 18,6 % à 407,52 $ dans les transactions de pré-marché

** La société a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année et a dépassé les attentes pour le deuxième trimestre, grâce à l'adoption croissante, à l'échelle mondiale, de ses abonnements premium alimentés par l'IA

** La société prévoit pour un chiffre d'affaires de 1,01 à 1,02 milliard de dollars pour l'exercice 2025, contre 987 à 996millions de dollars précédemment

** Les niveaux "Super" et "Max" alimentés par l'IA gagnent du terrain au niveau mondial; Max comprend la pratique de la conversation par appel vidéo, un retour d'information personnalisé et l'analyse des erreurs

** JP Morgan prévoit une montée en puissance de Max par le biais de mises à jour des fonctionnalités et d'expériences de tarification

** 15 des 24 sociétés de courtage considèrent le titre comme "Acheter" ou plus, et neuf le considèrent comme "Maintenir"; leur PT médian est de 477 $ - LSEG

** DUOL en hausse de ~6% depuis le début de l'année

