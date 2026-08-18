Duolingo en hausse après que D.A. Davidson a relevé sa note et son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

18 août - ** Les actions d' DUOL.O , la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo, progressent de 7 % à 139,26 dollars

** D.A. Davidson relève sa recommandation de “neutre” à “acheter” et augmente son objectif de cours à 160 dollars, ce qui représente une hausse potentielle de 22,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** L'analyste estime que les améliorations apportées aux produits de DUOL, les changements en matière de marketing et les progrès continus en matière de monétisation sont “sous-estimés par les investisseurs”

** L’analyste prévoit également “un fort potentiel de croissance pour les années à venir”

** Sur 25 courtiers, quatre attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 19 “conserver” et deux “vendre”; leur objectif de cours médian est de 122,50 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la clôture d'hier, le titre a reculé de 20,6 %