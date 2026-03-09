 Aller au contenu principal
Duke Energy s'éloigne de son record après avoir planifié la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars -

** Les actions de Duke Energy DUK.N ont baissé de 1,1% à 131,01 dollars en début de journée, alors que la société cherche à lever des fonds pour rembourser une partie de sa dette

** DUK, basé à Charlotte, en Caroline du Nord, offre à titre privé () des obligations convertibles d'une valeur de 1 milliard de dollars (CBs) à échéance 2029

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie du montant principal de 1,725 milliard de dollars de ses obligations convertibles à 4,125 % échéant le 15 avril 2026, y compris les montants en espèces dus lors de la conversion, et pour les besoins généraux de l'entreprise

** DUK a une capitalisation boursière d'environ 102 milliards de dollars ** Le mois dernier, la société a augmenté son plan d'investissement sur 5 ans à 103 milliards de dollars pour aider à répondre à la demande croissante d'énergie des centres de données

** Avec le mouvement de lundi, les actions de DUK ont augmenté de ~12% depuis le début de l'année, surperformant le gain de ~7,5% du S&P 500 Utilities .SPLRCU . Le vendredi, l'action a augmenté de 0,7 % pour atteindre un record de clôture de 132,50 $

** La note moyenne de 23 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 139 $, en hausse par rapport à 131,50 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

