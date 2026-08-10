Duke Energy recule après avoir annoncé son projet d'émission d'unités de capital d'une valeur de 1,75 milliard de dollars

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10 août - ** Les actions de Duke Energy DUK.N reculent de 0,4% à 124,40 dollars avant l'ouverture, alors que la société cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette ** Le groupe de services publics basé à Charlotte, en Caroline du Nord, annonce l'offre de 35 millions d'unités de capital au prix de 50 dollars

** Ces parts obligatoirement convertibles à 3 ans comprennent un contrat d’achat d’actions DUK ainsi que deux parts indivises de 1/40e de la propriété bénéficiaire de ses obligations senior négociables

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour racheter ses débentures en circulation de 500 millions de dollars à 3,25%, arrivant à échéance en 2082, pour rembourser partiellement ses billets de trésorerie, ainsi que pour ses besoins généraux

** Barclays, BofA, Mizuho, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Truist et Wells Fargo sont les chefs de file de l’opération

** DUK affiche une capitalisation boursière d’environ 97 milliards de dollars ** La semaine dernière, la société a annoncé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre , la hausse de la demande d’électricité et la reprise des investissements dans les infrastructures tarifaires ayant compensé l’augmentation des dépenses

** À la clôture de vendredi, l'action DUK affichait une hausse de 6,5% depuis le début de l'année, surpassant la progression de 2% du secteur des services publics du S&P 500

.SPLRCU

** La recommandation moyenne de 23 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 138 dollars, selon les données de LSEG