 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Duke Energy recule après avoir annoncé son projet d'émission d'unités de capital d'une valeur de 1,75 milliard de dollars
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 14:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions de Duke Energy DUK.N reculent de 0,4% à 124,40 dollars avant l'ouverture, alors que la société cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette ** Le groupe de services publics basé à Charlotte, en Caroline du Nord, annonce l'offre de 35 millions d'unités de capital au prix de 50 dollars

** Ces parts obligatoirement convertibles à 3 ans comprennent un contrat d’achat d’actions DUK ainsi que deux parts indivises de 1/40e de la propriété bénéficiaire de ses obligations senior négociables

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour racheter ses débentures en circulation de 500 millions de dollars à 3,25%, arrivant à échéance en 2082, pour rembourser partiellement ses billets de trésorerie, ainsi que pour ses besoins généraux

** Barclays, BofA, Mizuho, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Truist et Wells Fargo sont les chefs de file de l’opération

** DUK affiche une capitalisation boursière d’environ 97 milliards de dollars ** La semaine dernière, la société a annoncé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre , la hausse de la demande d’électricité et la reprise des investissements dans les infrastructures tarifaires ayant compensé l’augmentation des dépenses

** À la clôture de vendredi, l'action DUK affichait une hausse de 6,5% depuis le début de l'année, surpassant la progression de 2% du secteur des services publics du S&P 500

.SPLRCU

** La recommandation moyenne de 23 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 138 dollars, selon les données de LSEG

Obligations

Valeurs associées

BARCLAYS
518,400 GBX LSE +0,47%
DUKE ENERGY
121,180 USD NYSE -2,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,82 +5,71%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 390,66 +1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank