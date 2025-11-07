Duke Energy dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise Duke Energy DUK.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre vendredi, aidée par des tarifs d'électricité plus élevés et une forte demande d'énergie.

Les centres de données consommant plus d'énergie dans le cadre d'une vague d'électrification industrielle et de croissance de la fabrication, les coûts de l'électricité devraient grimper.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, l'essor des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies, combiné à l'accélération de l'électrification des foyers et des entreprises, devrait porter la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record en 2025 et 2026.

Duke envisage d'ajouter grands réacteurs nucléaires à son parc et de prolonger la durée de vie de certaines centrales au charbon dans le cadre d'un plan énergétique à long terme visant à répondre à la forte augmentation de la demande d'électricité dans les Carolines.

"Au fur et à mesure que la croissance de la charge se matérialise dans nos juridictions, nous prévoyons que notre nouveau plan d'investissement quinquennal se situera entre 95 et 105 milliards de dollars lorsque nous l'actualiserons en février", a déclaré Harry Sideris, directeur général de Duke, dans un communiqué.

Duke dessert 8,6 millions de clients dans six États américains et possède une capacité énergétique d'environ 55 100 mégawatts.

Le bénéfice ajusté de son segment des services publics d'électricité pour le trimestre rapporté était de 1,69 milliard de dollars, en hausse par rapport à 1,46 milliard de dollars pour le trimestre de l'année précédente.

La société a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 6,25 et 6,35 dollars par action, contre une fourchette de 6,17 à 6,42 dollars par action précédemment prévue.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 8,54 milliards de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 8,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,81 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 1,75 $ par action.