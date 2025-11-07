Les marchés européens reprennent leur souffle et terminent la semaine en repli

Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé la semaine en repli vendredi, reprenant leur souffle après de multiples résultats d'entreprises, une frénésie d'investissements dans le secteur de l'IA et des interrogations sur l'état de santé de l'économie américaine.

La Bourse de Paris a cédé 0,18% vendredi et 2,10% sur la semaine. Francfort a reculé vendredi de 0,69%, Londres a perdu 0,55% et Milan 0,35%.

Euronext CAC40