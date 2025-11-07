L'armateur MSC annonce suspendre "jusqu'à nouvel ordre" ses transports de marchandises vers le Mali

( AFP / FOCKE STRANGMANN )

L'armateur de porte-conteneurs, le géant mondial italo-suisse MSC, a annoncé suspendre "jusqu'à nouvel ordre" ses livraisons terrestres de marchandises vers le Mali, en raison de "problèmes de sécurité" et de la "pénurie de carburant" causés par un blocus jihadiste, dans un communiqué daté de jeudi.

Depuis plusieurs semaines, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, imposent jusqu'à Bamako un blocus sur les importations de carburant, paralysant l'économie de ce pays sahélien enclavé et dépendant des importations.

"Le transport routier de marchandises à destination du Mali est temporairement suspendu jusqu'à nouvel ordre", indique le communiqué du transporteur, qui précise aussi ne plus "accepter les commandes pour le Mali".

Plus tôt dans la semaine, le français CMA-CGM, troisième armateur mondial, avait annoncé suspendre ses opérations au Mali avant de revenir sur cette décision après un accord trouvé avec les autorités.

Cette stratégie d'étranglement du JNIM a poussé l'État malien à fermer les écoles pour deux semaines, empêche les récoltes agricoles dans plusieurs régions et perturbe gravement l'accès à l'électricité.

Jeudi, la France, ancienne puissance coloniale, a indiqué suivre "avec une véritable préoccupation" la dégradation de la situation sécuritaire au Mali.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont de leur côté annoncé la semaine dernière le retrait de leur personnel non essentiel du Mali, et plusieurs ambassades étrangères, dont la France, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le territoire.

Les militaires au pouvoir au Mali depuis deux coups d'État en 2020 et 2021 avaient promis d'endiguer l'expansion jihadiste qui secoue le pays depuis plus d'une décennie.