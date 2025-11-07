Duke Energy dépasse ses estimations trimestrielles grâce à l'augmentation de la demande d'électricité dans les Carolines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations du directeur financier et de plus de détails sur la demande de centres de données dans les paragraphes 3 à 6) par Sumit Saha

Duke Energy DUK.N a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre vendredi, aidé par des tarifs d'électricité plus élevés et une forte demande d'électricité, la compagnie d'électricité américaine ayant signé plus de contrats pour fournir des centres de données à forte consommation d'énergie. Les centres de données IA de l'industrie technologique, combinés à l'électrification accélérée des foyers et des entreprises, devraient porter la demande d'électricité américaine à des niveaux record en 2025 et 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Duke, qui opère principalement dans les Carolines, a signé cette année des accords de services énergétiques d'une valeur d'environ trois gigawatts avec des centres de données, y compris des accords avec Digital Realty et Edged au cours du trimestre écoulé. La société a d'autres contrats de centres de données dans son pipeline, a déclaré à Reuters le directeur financier Brian Savoy, sans divulguer le nombre d'accords potentiels.

"Je pense que vous verrez les trois gigawatts augmenter de manière significative au fur et à mesure que nous avançons dans les trimestres", a déclaré Brian Savoy. Un gigawatt est suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers.

LES COMPAGNIES D'ÉLECTRICITÉ AUGMENTENT LEUR CAPACITÉ

Pour répondre à cette demande croissante, les compagnies d'électricité ont accéléré leurs projets de modernisation des systèmes électriques, d'installation de lignes électriques et de construction de centrales.

Duke prévoit d'ajouter plus de 13 gigawatts de capacité énergétique au cours des cinq prochaines années, et l'entreprise s'attend à gagner dans la moitié supérieure de sa fourchette de croissance des bénéfices de 5 % à 7 % à partir de 2028, a déclaré le directeur général Harry Sideris lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Il a ajouté que le plan d'investissement quinquennal actualisé de l'entreprise, attendu en février, se situera entre 95 et 105 milliards de dollars. Duke envisage l'ajout de grands réacteurs traditionnels et de réacteurs nucléaires de nouvelle génération, ainsi que l'extension de certaines centrales au charbon pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité dans les Carolines.

En Floride, Duke s'attend à récupérer environ 1,1 milliard de dollars de coûts liés à la tempête d'ici février de l'année prochaine.

Les bénéfices ajustés du segment des services publics d'électricité de la société pour le trimestre rapporté étaient de 1,69 milliard de dollars, en hausse par rapport à 1,46 milliard de dollars au cours du trimestre précédent.

Duke a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 6,25 et 6,35 dollars par action, contre 6,17 et 6,42 dollars par action précédemment.

Les recettes trimestrielles se sont élevées à 8,54 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 8,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,81 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 1,75 $ par action.