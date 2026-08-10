Duke Energy annonce une émission d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars

Duke Energy Corporation a annoncé aujourd'hui son intention de vendre 35 millions d'unités d'actions dans le cadre d'un placement public. Chaque unité d'action sera émise pour une valeur nominale fixée à 50 USD (soit un montant nominal total de 1,75 MdUSD) et prendra initialement la forme d'une unité d'entreprise composée d'un contrat d'achat d'actions ordinaires de Duke Energy à une date ultérieure et de deux participations indivises de 1/40 dans des billets senior remis en circulation (remarketable senior notes) dans la société, chacun ayant une valeur nominale de 1 000 USD.

Duke Energy prévoit d'accorder aux garants du placement une option d'achat de 5 millions d'unités d'entreprise supplémentaires (soit un montant nominal total additionnel de 250 MUSD) dans le seul but de couvrir d'éventuelles surallocations.

Le groupe énergétique américain a l'intention de demander l'inscription de ces unités d'entreprise à la Bourse de New York (New York Stock Exchange) et prévoit que les négociations débuteront dans les 30 jours suivant la date d'émission initiale (sous réserve de l'approbation de l'inscription).

Il envisage d'utiliser le produit net de l'offre d'unités d'actions :

- pour racheter le montant principal total en circulation de 500 MUSD de ses obligations junior subordonnées à 3,25% échéant en 2082 (les Obligations Junior Subordonnées),

- pour rembourser une partie de ses billets de trésorerie en circulation

- et pour les besoins généraux de l'entreprise.