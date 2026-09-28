Duffy et les compagnies aériennes exhortent le Congrès américain à approuver rapidement une enveloppe de 30 milliards de dollars destinée aux réformes du secteur aérien

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(Ajoute des détails tirés de la conférence de presse de Duffy, du rapport de l'USDOT et du contexte dans les paragraphes 3 à 11)

par David Shepardson

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy , ainsi que les principales compagnies aériennes, les syndicats de l’aviation et d’autres groupes ont exhorté lundi le Congrès à approuver rapidement une enveloppe supplémentaire de 30 milliards de dollars destinée aux tours de contrôle aérien, aux logiciels et aux mises à niveau numériques, ainsi qu’à l’amélioration des installations aéroportuaires.

En juin 2025, le Congrès avait approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars sur cinq ans pour moderniser le systèmede contrôle aérien et stimuler le recrutement de contrôleurs, suite à des plaintes de longue date concernant la congestion aéroportuaire et les retards de vols, ainsi qu’à une série de problèmes techniques récents. Une collision en vol survenue en janvier 2025 à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington, qui a coûté la vie à 67 personnes, a également renforcé les appels en faveur de changements.

M. Duffy a revu à la hausse sa demande de fonds supplémentaires pour la réforme du contrôle aérien, les aéroports et les tours de contrôle. “Nous voulons mener cette tâche à bien”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington.

Le sénateur républicain américain Eric Schmitt a présenté la proposition de financement de 30 milliards de dollars sollicitée par l’administration Trump.

Cette demande revêt désormais un caractère d’urgence accru depuis qu’une panne majeure des télécommunications, survenue la semaine dernière, a paralysé le trafic le long de la côte Est des États-Unis pendant plusieurs heures et perturbé des milliers de vols.

Environ 10 milliards de dollars des fonds demandés sont destinés au remplacement des tours de contrôle aérien vieillissantes, et 10 milliards supplémentaires sont consacrés aux systèmes de télécommunications et autres technologies utilisées par le contrôle aérien.

Ce financement comprend des fonds destinés à la modernisation des systèmes afin de répondre aux enjeux de cybersécurité.

Le financement destiné aux aéroports vise les aéroports de taille moyenne et couvrira la construction de terminaux ainsi que l’augmentation de leur capacité. Le ministère américain des Transports a déclaré que la modernisation de ces aéroports permettrait de désengorger les grands aéroports.

Environ 7,2 milliards de dollars du financement demandé sont destinés à développer un nouveau système logiciel que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a commencé à utiliser la semaine dernière et qui recourt à l’analyse prédictive pour améliorer la gestion des vols.

Le coût des mises à niveau des télécommunications a bondi de 4,75 milliards de dollars pour atteindre 5,91 milliards de dollars, selon un rapport publié en début de mois par le Government Accountability Office (GAO) américain. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que les câbles de cuivre obsolètes utilisés pour les télécommunications devraient être entièrement remplacés d’ici septembre 2027.

M. Duffy a reconnu que les efforts de réforme antérieurs n’avaient pas abouti.