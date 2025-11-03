Duffy déclare qu'il fermerait l'espace aérien américain s'il le jugeait dangereux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que l'administration Trump fermerait le système aérien américain s'il estimait que la fermeture du gouvernement rendait les voyages dangereux.

"Si nous estimons que la situation est dangereuse, nous fermerons l'ensemble de l'espace aérien. Nous ne laisserons pas les gens voyager. Nous n'en sommes pas encore là. Il s'agit simplement de retards importants", a déclaré Sean Duffy à CNBC, ajoutant qu'"il y a absolument plus de risques" pendant la fermeture du gouvernement.