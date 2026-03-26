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Dual Flow : le plan d’accélération industriel et commercial, au service de la souveraineté, de la compétitivité et de la transition énergétique
information fournie par Boursorama CP 26/03/2026 à 08:00

Le plan d’accélération industriel et commercial, moteur de la souveraineté, de la compétitivité et de la transition énergétique
Des résultats exceptionnels du 1er puits géothermal de Lithium de France supérieurs aux estimations
Bpifrance et les actionnaires historiques Eiffel Essentiel, Ademe Investissement et Crédit Mutuel Equity soutiennent une première étape de financement de 33 M€

À 2031-2033, Arverne vise une production en France environ 4TWh/ an d’énergie géothermale
profonde, soit plus de 50% des objectifs de la feuille de route énergétique française,
correspondant à 1 million de tonne d’émissions évitées de CO₂ par rapport au gaz. La production
annuelle de 27 000 tonnes de lithium en Alsace équipera quant à elle les batteries de 800 000
véhicules électriques en lithium géothermal français.
Les modèles économiques que nous développons, caractérisés par une marge EBITDA
supérieure à 50% et des contrats pluri-décennaux, génèreront des revenus sécurisés et des flux
de trésorerie récurrents.

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ARVERNE
5,1500 EUR Euronext Paris -0,96%

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