Dual Flow : le plan d’accélération industriel et commercial, au service de la souveraineté, de la compétitivité et de la transition énergétique

Le plan d’accélération industriel et commercial, moteur de la souveraineté, de la compétitivité et de la transition énergétique

Des résultats exceptionnels du 1er puits géothermal de Lithium de France supérieurs aux estimations

Bpifrance et les actionnaires historiques Eiffel Essentiel, Ademe Investissement et Crédit Mutuel Equity soutiennent une première étape de financement de 33 M€



À 2031-2033, Arverne vise une production en France environ 4TWh/ an d’énergie géothermale

profonde, soit plus de 50% des objectifs de la feuille de route énergétique française,

correspondant à 1 million de tonne d’émissions évitées de CO₂ par rapport au gaz. La production

annuelle de 27 000 tonnes de lithium en Alsace équipera quant à elle les batteries de 800 000

véhicules électriques en lithium géothermal français.

Les modèles économiques que nous développons, caractérisés par une marge EBITDA

supérieure à 50% et des contrats pluri-décennaux, génèreront des revenus sécurisés et des flux

de trésorerie récurrents.