Du vert en Europe avant l'inflation américaine

Particulièrement prudentes hier, les grandes places européennes tentent une incursion en territoire positif ce mercredi, grâce à une légère accalmie au niveau des prix du pétrole et des rendements obligataires, mais l'inflation américaine pourrait tout changer.

A la mi-séance, le CAC 40 avance de 0,76%, à 7 887 points, le DAX 40 s'apprécie de 0,49%, et le FTSE 100 gagne 0,36%.

Les prix de l'or noir sont en léger repli malgré une poursuite des attaques des houthis sur l'Arabie saoudite. A New York, le WTI cède 0,67%, à 94,09 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 0,85%, à 105,37 dollars.

Sur le marché obligataire, que ce soit pour la France, l'Allemagne ou les Etats-Unis, le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans recule légèrement.

Les points à surveiller du jour

La tendance pourrait toutefois évoluer après 14h30 et la publication des données sur l'inflation américaine de septembre. Elle est attendue en hausse de 0,2%, ce qui porterait la progression de base en rythme annuel à 2,5%.

Les analystes seront particulièrement attentifs à cette statistique qui devrait avoir une influence sur les futures décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Hier, lors d'un entretien accordé à Bloomberg, John Williams de la Fed de New York a indiqué qu'une nouvelle hausse des taux pourrait être appropriée d'ici la fin de l'année. Pour 2027, il ne voit, pour l'instant, pas de raison de procéder à de nouvelles hausses, mais sans les exclure.

Sur le marché des devises, l'euro est en léger repli face au billet vert (-0,03%) et se négocie contre 1,1197 dollar.

Dans l'actualité des valeurs, les publications trimestrielles d'entreprise se poursuivent, et, en Europe, celle d'ASML ( 1%) était particulièrement attendue. Au titre du 3e trimestre 2026, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a dévoilé un bénéfice net de près de 4,96 milliards d'euros, soit 12,95 euros par action, un BPA en progression de près de 71% par rapport au trimestre précédent, et a relevé ses prévisions annuelles.

Ailleurs en Europe, Lonza se distingue à la Bourse de Zurich ( 2,28%). Le groupe a profité de sa journée investisseurs pour faire le point sur sa stratégie et relever certains de ses objectifs financiers de moyen terme.

Toujours en Suisse, Galderma est en légère hausse ( 0,67%) après avoir annoncé l'acquisition de ZO Skin Health pour 1,5 milliard de dollars.

En France, EssilorLuxottica signe la meilleure performance du CAC 40 avec un gain de 2,87%. A l'inverse, dans le bas du palmarès, Eurofins Scientific trébuche de 1,86%.