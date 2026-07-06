Du shampoing aux biscuits, les produits de grande consommation font peau neuve grâce à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Oréal et Mondelez font partie des entreprises qui utilisent l'IA pour l'innovation produit

* L'Oréal: grâce à l'IA, la formulation des produits est désormais quatre fois plus rapide

* Mondelez a utilisé un outil d'IA pour développer les recettes des Oreo et des Chips Ahoy!

* Mondelez: l'IA a permis à ces biscuits d'obtenir de meilleurs résultats en matière de valeur nutritionnelle et de coût

par Alexander Marrow

Le groupe français de cosmétiques L'Oréal OREP.PA a utilisé l'IA pour identifier, dans ses produits de soin de la peau, des molécules pouvant être réutilisées dans des shampoings. L'entreprise est désormais capable de créer des produits quatre fois plus rapidement qu'auparavant, a déclaré un cadre supérieur à Reuters.

Des entreprises du secteur des biens de consommation, notamment Nestlé NESN.S (propriétaire de Nescafé), Haleon

HLN.L (fabricant du dentifrice Sensodyne) et le chocolatier Mondelez MDLZ.O , utilisent l’IA pour innover en matière de produits, ce qui leur permet dans certains cas de tester plus rapidement des ingrédients, de générer des idées de recettes et de remédier aux faiblesses de la chaîne d’approvisionnement, ont déclaré des dirigeants.

Cette volonté d’intégrer l’IA dans le développement de produits intervient alors que les entreprises de biens de consommation sont soumises à une pression pour innover plus rapidement et réduire leurs coûts, dans un contexte d’évolution des goûts des consommateurs.

L’Oréal, qui a commencé à utiliser l’IA dans ses laboratoires il y a quatre ans, a identifié de nouvelles molécules pour ses produits de beauté en prédisant leur effet sur la peau et les cheveux, a déclaré Fabrice Megarbane, président de sa division Produits de grande consommation.

L’une des récentes innovations de L’Oréal a consisté à réutiliser des molécules employées dans des produits de soin de la peau pour un shampoing qui utilise du collagène afin d’apporter volume et souplesse aux cheveux, a expliqué M. Megarbane.

"On peut vraiment aller beaucoup plus vite en imaginant… de nouvelles associations de molécules et de nouveaux bienfaits de ces molécules", a déclaré M. Megarbane lors du Sommet mondial du Consumer Goods Forum, qui s’est tenu à Vienne fin juin.

Le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, a lancé l'année dernière un "plan de relance de la beauté" afin de stimuler l'innovation, après que L'Oréal eut enregistré sa plus faible croissance du chiffre d'affaires du groupe depuis des années.

L'IA ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

L’innovation humaine en matière de produits, renforcée par l’IA, change la donne chez le fabricant de chocolat Mondelez, a déclaré à Reuters Filippo Catalano, directeur de l’information et du numérique.

Cette technologie a aidé le propriétaire des marques Cadbury et Toblerone à accélérer ses processus et à repenser ses recettes. L’entreprise a indiqué que l’IA pouvait créer des recettes, y compris des idées "hors des sentiers battus", qui sont ensuite évaluées par un expert humain.

"On peut optimiser la manière dont on développe ses recettes", a déclaré M. Catalano, soulignant la possibilité de réduire la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur dans les chaînes d’approvisionnement et la capacité à adapter les formules pour répondre à l’évolution des goûts des consommateurs.

L’outil d’IA de Mondelez réduit le nombre d’échantillons généralement générés dans le cadre du processus d’innovation, a-t-il précisé. Il a notamment contribué au développement des biscuits Golden Oreo sans gluten et à une recette revisitée pour les biscuits Chips Ahoy, a indiqué l’entreprise. Dans la catégorie des biscuits, 60 % des recettes élaborées à l’aide de cet outil d’IA ont obtenu de meilleurs résultats dans des domaines tels que la nutrition, la durabilité et les coûts.

"Les capacités de l'IA accélèrent ce que l’on pouvait déjà faire, mais en réduisant les délais de plusieurs mois à quelques semaines, ou de plusieurs années à quelques mois", a déclaré M. Catalano.