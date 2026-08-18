Du rouge quasiment partout en Europe

Les grands indices européens s'affichent en repli, pénalisés principalement par le manque d'avancées dans les négociations entre les belligérants au Moyen-Orient. Dans ces conditions, le pétrole remonte et les taux obligataires aussi.

Après 1h30 de cotations, le CAC 40 s'affiche en baisse de 0,54%, à 8 533 points, et pourrait enchaîner une sixième baisse consécutive, une série inédite depuis le mois de janvier dernier (sept replis à la suite).

Les autres grandes places déroulent la même tendance à l'image du DAX 40 à Francfort qui perd 0,49%, ou encore le FTSE 100 à Londres qui ne cède que 0,02%.

Seule Madrid fait de la résistance avec un gain de 0,14%.

Les négociations au Moyen-Orient sont toujours dans l'impasse, ce qui a pour conséquence de faire progresser les cours de l'or noir et donc les craintes d'une inflation persistante. Les intervenants réduisent donc leurs anticipations de baisses des taux directeurs des grandes banques centrales.

Face à ces éléments, les rendements obligataires se tendent. Celui du 10 ans français est au plus haut depuis la fin de l'année 2009, tandis que celui de l'Allemagne évolue à un niveau inédit depuis le début du deuxième trimestre 2011.

Pour revenir aux cours de l'or noir, à New York, le WTI gagne 1,30%, à 85,16 dollars et à Londres, le Brent de la mer du Nord grimpe de 0,75%, à 91,68 dollars.

Macro et micro-économie

Au niveau des indicateurs, plusieurs statistiques sont attendues dans la journée, avec notamment dans la matinée l'indice ZEW allemand du sentiment économique. Plus tard dans l'après-midi, de nombreux indicateurs sont programmés aux Etats-Unis avec principalement : les mises en chantiers, les permis de construire, l'indice des prix à l'importation et à l'exportation, la production industrielle, ou encore les promesses de ventes de logements.

Le principal rendez-vous de la semaine est toutefois attendu mercredi après la clôture des bourses européennes avec les "Minutes" de la Fed. Dans le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs tenteront de déceler des indices sur l'orientation future des taux d'intérêts.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert et se négocie contre 1,1571 dollar.

Du côté des sociétés, Hermès a été dégradé par RBC Capital de surperformance à performance en ligne, avec une cible de cours réduite de 1 900 à 1 700 euros, son titre cède 0,87%.

En revanche, la hausse des cours du pétrole profite aux sociétés du secteur comme TotalEnergies qui grimpe de 1,32% ou encore Maurel & Prom qui avance de 1,52%.

Ailleurs en Europe, l'action H&M se distingue avec un gain de 4,40%. Jefferies a relevé sa cible de cours sur le titre à 160 couronnes suédoises.