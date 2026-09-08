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Du rouge attendu à Wall Street, sauf pour le Nasdaq 100
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 14:40
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Après un long week-end de trois jours (hier était un jour férié aux Etats-Unis), les places américaines sont attendues en repli à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones est attendu en baisse de 0,87%, le S&P 500 devrait céder 0,29%, alors que le Nasdaq 100 devrait faire un peu plus de résistance et débuter autour de l'équilibre.

Vendredi soir, le Nasdaq 100 avait réussi à terminer la séance dans le vert avec un gain de 0,21%, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 avaient respectivement reculé de 0,51% et 0,38%.

La séance avait été marquée par la publication du rapport mensuel sur l'emploi qui avait été meilleur que prévu au niveau des créations de postes, dissipant le doute sur l'imminence d'un tour de vis monétaire.

Les investisseurs en sauront un petit peu plus vendredi après avoir pris connaissance des données sur l'inflation américaine du mois d'août.

L'agenda macro-économique est vierge de toute statistique d'importance aujourd'hui outre-Atlantique.

Les investisseurs gardent un oeil sur les tensions commerciales entre le Canada et les Etats-Unis. Des surtaxes douanières sont entrées en vigueur sur certains produits américains entrants sur le territoire canadien, en réponse aux droits de douanes imposés par Washington.

Les intervenants sont également focalisés sur le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences sur les prix du pétrole. A New York, le WTI avance de 1,24%, à 93,63 dollars, et le Brent de la mer du Nord est en hausse de 1,40%, à 98,63 dollars.

Sur le marché des devises, le dollar est en légère hausse face à la monnaie unique ( 0,12%) et se négocie contre 0,8610 euro.

Dans l'actualité des valeurs

GE Aerospace a annoncé mardi la signature d'un accord en vue d'acquérir Consolidated Precision Products (CPP), un spécialiste des pièces moulées de haute précision pour l'aéronautique et la défense, auprès des fonds Warburg Pincus et Berkshire Partners. Le groupe américain déboursera 11,75 milliards de dollars, dont 7 milliards en numéraire, le solde étant financé par de nouvelles dettes.

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont donné leur approbation pour la commercialisation aux Etats-Unis du cathéter d'ablation TactiFlex Duo, Sensor Enabled, d'Abbott.

Palantir Technologies a annoncé un partenariat stratégique avec la société néerlandaise Nebius Group pour apporter l'infrastructure informatique native d'IA et la plateforme cloud de Nebius aux clients commerciaux de Palantir.

Bristol Myers Squibb a dévoilé des résultats positifs d'un essai d'enregistrement évaluant l'Arlocabtagene autoleucel, une thérapie cellulaire qui cible une protéine chez des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures.

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