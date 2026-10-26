Du dépôt du dossier à la 1ere cotation : les coulisses du processus d'introduction en Bourse aux États-Unis

Les 3 lettres IPO sur fond de graphique boursier (Crédits: Adobe Stock)

par Manya Saini

Anthropic a dévoilé lundi son dossier en vue d'une introduction en Bourse historique aux États-Unis, mettant en lumière le processus en plusieurs étapes que les candidats à l'introduction en Bourse doivent généralement suivre avant que leurs actions ne soient cotées.

Du dépôt du dossier à l'entrée en Bourse, le calendrier d'une introduction en Bourse peut s'étendre de trois à six mois, en fonction du rythme de l'examen réglementaire et des conditions du marché.

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) autorise les entreprises à déposer leur dossier de manière confidentielle, laissant ainsi aux émetteurs la liberté de décider s'ils souhaitent soumettre leur projet initial à titre privé ou le rendre public dès le départ.

DÉPÔT INITIAL

Au cours des mois précédant une introduction en Bourse, les entreprises font appel à un groupe de banques, appelées « souscripteurs », pour mener à bien le processus, les aider à évaluer la demande et à définir les attentes quant au volume potentiel de l'offre.

Les entreprises entrent ensuite dans une « période de silence », durant laquelle les communications publiques sont restreintes afin de ne pas influencer la demande des investisseurs avant la fixation du prix.

Les banques préparent un prospectus, généralement déposé de manière confidentielle par les émetteurs de premier plan, ce qui permet à la SEC de l'examiner en privé afin de détecter d'éventuelles préoccupations ou lacunes, tout en préservant de la vue du public les informations sensibles telles que les données financières et la concurrence.

Vient ensuite le dépôt public de la déclaration d'enregistrement, qui inclut le prospectus, un processus pouvant prendre de quelques semaines à plusieurs mois, sous la forme d'un formulaire S-1 pour les sociétés constituées aux États-Unis et d'un formulaire F-1 pour les émetteurs étrangers souhaitant une cotation aux États-Unis.

C'est à ce stade que les investisseurs potentiels peuvent examiner en détail l'activité de la société, ses facteurs de risque, ses principaux bailleurs de fonds et actionnaires, ainsi que la Bourse et le symbole boursier qu'elle a choisis.

LANCEMENT DE LA TOURNÉE DE PRÉSENTATION ET MARKETING

Une fois le volume de l'offre déterminé, une déclaration d'enregistrement modifiée, dite « S-1/A » ou « F-1/A », est déposée, indiquant le nombre d'actions à offrir et une fourchette de prix indicative.

Le montant de la levée de fonds correspond au volume de l'offre et est calculé en multipliant le nombre d'actions proposées par la société ou ses investisseurs existants par la limite supérieure de la fourchette de prix indiquée. C'est à ce stade que la valorisation potentielle de la société dans le cadre de l'introduction en Bourse est révélée.

Viennent ensuite les tournées de présentation, au cours desquelles les dirigeants de la société et les chefs de file présentent le projet aux investisseurs et évaluent la demande.

Si la demande initiale est forte, certains émetteurs déposent un deuxième formulaire S-1/A ou F-1/A afin d'augmenter le nombre d'actions proposées ou de rehausser la fourchette de prix.

À l'inverse, si la demande est faible, les émetteurs peuvent réduire le nombre d'actions ou abaisser la fourchette de prix.

FIXATION DU PRIX ET ENTRÉE EN BOURSE

Une fois que les souscripteurs ont clôturé les registres et fixé le prix définitif de l'action, l'offre est considérée comme tarifée, ce qui marque la fin du processus de vente.

Les entreprises peuvent ajuster la taille de l'offre, en vendant plus ou moins d'actions que prévu initialement et en fixant un prix supérieur ou inférieur à la fourchette indiquée, en fonction de la demande.

Les souscripteurs attribuent ensuite les actions aux investisseurs institutionnels en fonction de la demande et de leurs relations, en privilégiant souvent les détenteurs à long terme après la fixation du prix.

Ils peuvent également exercer ce que l'on appelle l'option « greenshoe », qui leur permet de vendre des actions supplémentaires afin de répondre à une demande excédentaire et de soutenir le titre lors des premières séances de cotation.

Certaines émissions font appel à des investisseurs « cornerstones », généralement de grands acheteurs institutionnels qui s'engagent à acheter des actions avant la cotation, ce qui génère une demande précoce et renforce la confiance dans l'émission.

Les actions commencent à être négociées en Bourse le lendemain de la fixation du prix, et le lancement est souvent évalué en comparant le cours d'ouverture au prix de l'introduction en Bourse, ce qui donne une indication de la vigueur de la demande des investisseurs.

Les observateurs des introductions en Bourse suivent de près la performance d'un titre au cours des semaines qui suivent son entrée en Bourse, et pas seulement le premier jour.

Les initiés de la société sont généralement soumis à une période de blocage, allant habituellement de 90 à 180 jours, qui limite la vente de leurs actions.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))