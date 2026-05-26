Du concert à la table : les concerts de Bad Bunny font exploser le secteur de la restauration à Madrid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prochains concerts de Bad Bunny à Madrid font grimper les réservations dans les restaurants des quartiers de loisirs du centre-ville par rapport à la même période l'année dernière, a annoncé mardi TheFork, la plateforme de réservation en ligne détenue par TRIP.O (filiale de Tripadvisor).

La superstar portoricaine doit donner 10 concerts au stade Riyadh Air Metropolitano du 30 mai au 15 juin, devant plus de 600 000 spectateurs attendus.

* Les réservations atteignent leur pic le 30 mai, jour où Bad Bunny débute sa série de concerts à Madrid, avec 23 % du total, le 6 juin étant la deuxième date la plus demandée avec 12 %.

* Les convives privilégient la cuisine méditerranéenne pour les dates des concerts (16 %), suivie de la cuisine japonaise (11 %) et de la cuisine italienne (10 %).

* Près des trois quarts des réservations concernent des groupes de cinq convives maximum, tandis que les groupes de cinq à neuf personnes représentent environ un cinquième.

* Les restaurants adaptés aux groupes d'amis attirent le plus de réservations, suivis par les établissements disposant de terrasses en plein air et les restaurants familiaux.