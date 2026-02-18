Du changement au conseil d'administration de Renault
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 18:03
Elle succèdera à Pierre Fleuriot, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale, et intégrera le comité de l'audit et des risques, compte tenu de ses compétences en matière comptable et financière.
Le rôle d'administrateur référent, actuellement exercé par Pierre Fleuriot, sera confié à l'issue de l'assemblée générale, à Bernard Delpit (président du comité de l'audit et des risques). Ce dernier et Annette Winkler (présidente du comité de la stratégie et du développement durable) intégreront le comité de la gouvernance et des rémunérations, dont la présidence sera confiée à Armelle de Madre.
Les membres du conseil d'administration et son président remercient très chaleureusement Pierre Fleuriot pour son implication et son importante contribution à la vie du conseil d'administration tout au long de ces huit dernières années.
Par ailleurs, afin de se conformer avant le 30 juin 2026 à la nouvelle réglementation européenne relative à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein du collège des administrateurs représentant les salariés, Sebastien Jacquet a fait part de sa décision de laisser son siège à une femme qui sera désignée au mois de mai selon les modalités prévues par les statuts de la Société, dont la modification sera proposée à l'assemblée générale du 30 avril 2026 pour prendre en compte cette nouvelle réglementation.
