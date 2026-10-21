Du cachemire à la fausse fourrure, la campagne de fin d'année de Target mise sur le luxe abordable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de magasins Target TGT.N a annoncé mercredi une stratégie pour les fêtes axée sur l'accessibilité financière, alors que les consommateurs sont mis à rude épreuve par la hausse du coût de la vie. Elle propose notamment des articles qualifiés de “luxe à petit prix”, tels que des pulls en cachemire à partir de 45 dollars et des plaids en fausse fourrure à 30 dollars.

Des chercheurs de NielsenIQ ont constaté en début d’année que les consommateurs continuaient d’apprécier les articles de luxe, mais qu’ils se montraient plus sélectifs face à la hausse des prix.

Voici quelques détails:

* L'entreprise a indiqué dans un communiqué de presse qu'elle allait lancer 8 000 nouveaux articles pour les fêtes, dont plus de la moitié en exclusivité chez Target

* Les jouets constituent une catégorie “incontournable”, le distributeur s’apprêtant à ajouter 3 000 nouveaux articles à sa gamme “fun101”, qui regroupe des jouets, des produits technologiques, des gadgets et des produits dérivés, a déclaré mardi Cara Sylvester, directrice du merchandising, lors d’un événement à New York

* Sous la direction de Michael Fiddelke, qui a pris ses fonctions de directeur général en février, Target tente de retrouver ce mélange de style et de prix abordables qui lui avait valu le surnom de “Tar-zhay”

* Target sera le dernier d’une série de grands distributeurs à intégrer l’IA dans les outils d’achat de ses clients, en lançant “Ask Target”, une fonctionnalité de chat alimentée par l’IA destinée à aider les consommateurs à trouver les bons articles

* Les premières promotions du Black Friday se dérouleront du 5 au 7 novembre

* Target a annoncé qu’il proposerait une “offre du jour” chaque jour, du 1er novembre au 24 décembre