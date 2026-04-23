DTE Energy va suspendre ses augmentations de tarifs jusqu'en 2028, alors que le boom des centres de données fait grimper les prix

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DTE Energy DTE.N a déclaré jeudi que sa compagnie d'électricité ne prévoyait pas de demander des augmentations de tarifs pour au moins les deux prochaines années, sous réserve de conditions, alors qu'elle s'efforce de maîtriser les factures de ses clients dans un contexte de flambée des prix de l'électricité à travers les Etats-Unis.

DTE a déclaré qu'elle déposerait une demande de tarifs auprès de l'organisme de régulation du Michigan dans le courant du mois, après quoi elle renoncerait à demander des augmentations de tarifs jusqu'en 2028.

* Le boom des centres de données a permis à la consommation d'électricité américaine de sortir de deux décennies de stagnation, mais il a également entraîné une hausse des prix de l'électricité dans une grande partie du pays.

* Le dépôt prévu en avril vise à obtenir 474,3 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour aider à financer plusieurs milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) d'investissements dans son réseau électrique et sa production d'électricité.

* La directrice générale Joi Harris a déclaré qu'à condition que le premier centre de données soit mis en service d'ici 2027 et que DTE reçoive d'autres approbations réglementaires, la société "s'abstiendra de déposer une autre demande de tarifs... offrant aux clients deux ans sans augmentation des tarifs après l'achèvement de la demande actuelle."

* DTE a déclaré qu'elle avait deux contrats de centres de données, dont l'un a été approuvé. Ces contrats devraient contribuer à hauteur de près de 9 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à la modernisation du système électrique de DTE jusqu'en 2045 et à la réduction des coûts pour les autres clients.

* Les entreprises de services publics réglementées comme DTE ont recours à des procédures de tarification pour déterminer le coût que les clients paient pour l'électricité et le gaz naturel.

* Aux États-Unis, les entreprises de services publics ont plaidé en faveur d'une augmentation des factures pour aider à financer la modernisation des infrastructures.

* DTE a déclaré qu'une décision finale de l'autorité de régulation du Michigan et toute modification potentielle des tarifs ne sont pas attendues avant la fin février 2027.