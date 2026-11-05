DTE Energy va céder ses activités hors services publics pour environ 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique post-résultats au paragraphe 6)

par Pranav Mathur

DTE Energy DTE.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour la cession de sa branche non liée aux services publics, DTE Vantage, pour un montant d’environ 3 milliards de dollars, dans le but de se recentrer sur ses activités réglementées dans les secteurs de l’électricité et du gaz.

Cette cession, qui sera réalisée au profit d’investisseurs institutionnels conseillés par le groupe Global Infrastructure de J.P. Morgan Asset Management, permettra de financer environ 44 milliards de dollars d’investissements axés sur la clientèle prévus au cours des cinq prochaines années, notamment pour répondre à la demande croissante des centres de données, a précisé le groupe de services publics basé à Détroit.

La hausse de la demande en électricité émanant des centres de données et d’autres grands consommateurs d’énergie incite les entreprises de services publics américaines à accroître leur capacité de production et à moderniser leurs réseaux de transport et de distribution.

Cette cession, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, renforcerait la capacité de l’entreprise à investir dans ses activités de services publics réglementés, où elle entrevoit des opportunités de modernisation des réseaux d’électricité et de gaz, d’ajout de sources de production plus propres et de réponse à la demande croissante en électricité.

L’opération porte sur la quasi-totalité des actifs de DTE Vantage, à l’exception d’EES Coke, qui produit du coke métallurgique pour l’industrie sidérurgique. DTE Vantage exploite des projets industriels dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, notamment des installations de gaz naturel renouvelable et de gaz de décharge.

Lors de sa conférence téléphonique post-résultats, DTE a indiqué qu’elle prévoyait d’investir environ 12 milliards de dollars dans son réseau de distribution électrique afin d’améliorer la fiabilité et de répondre à la demande. Elle prévoit également de conclure un accord supplémentaire d’approvisionnement en électricité pour un centre de données d’ici la fin de l’année.

Au 30 septembre, DTE avait investi près de 4,1 milliards de dollars dans ses services publics et a indiqué qu’elle était en bonne voie pour atteindre son objectif d’investissement de 6,1 milliards de dollars cette année.

La société a également indiqué que ses contrats avec Google concernant un centre de données prévu dans le Michigan avaient reçu l’approbation des autorités réglementaires, ces accords exigeant que les clients prennent en charge l’intégralité du coût des investissements énergétiques et du réseau nécessaires à leur desserte.

Le fournisseur d’énergie a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,30 dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 2,15 dollars, selon les données compilées par LSEG.