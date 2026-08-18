DSM-Firmenich recule avec le départ de son président et une dégradation de broker

DSM-Firmenich cède 0,9% à 86,7 EUR à Amsterdam, après l'annonce du départ de son président du conseil d'administration, Thomas Leysen, et de la proposition de Richard Ridinger comme son successeur, ainsi que d'une dégradation de recommandation chez KBC Securities.

Étant donné que la fusion est désormais entièrement achevée et que l'orientation stratégique est définie, Thomas Leysen démissionnera de ses fonctions d'administrateur et de président une fois que son successeur aura été élu par les actionnaires.

Le groupe helvético-néerlandais spécialisé dans la nutrition, la santé et la beauté précise que ses actionnaires devront approuver la nomination de Richard Ridinger, actuellement administrateur indépendant, lors d'une AGE qui se tiendra le 19 octobre 2026.

"Richard Ridinger apporte une vaste expérience de direction et de conseil d'administration dans des entreprises mondiales axées sur l'innovation dans les secteurs de la pharmacie, du domicile et des soins personnels, ainsi que de la nutrition et de la santé", précise-t-il.

KBC Securities apprécie le dossier, mais dégrade sa recommandation

Réagissant à cette annonce, KBC Securities rappelle que DSM-Firmenich a récemment fait part d'une accélération de la croissance organique de ses ventes au 2e trimestre, à 6% en glissement annuel, avec une croissance organique de 10% de l'EBITDA.

"Nous apprécions toujours DSM-Firmenich pour son large portefeuille et ses positions de leader sur le marché dans les secteurs de la nutrition, de la santé et de la beauté orientés vers les consommateurs", affirme à cette occasion la banque belge.

Si elle accueille également favorablement l'attention accrue portée à la rémunération des actionnaires, KBC dégrade sa recommandation d'"accumuler" à "conserver", le cours de l'action ayant atteint son objectif de cours, maintenu à 87 EUR.