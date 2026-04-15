Drone Volt voit ses marges progresser fortement
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:20
Le pari réussi de la valeur sur le volume
Un an après avoir pris la décision de se concentrer sur ses segments les plus rentables, Drone Volt récolte les fruits de sa stratégie. Au premier trimestre 2026, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros, en croissance de 20% sur un an.
Cette performance a été portée par le pôle Factory, Services & Academy, dont les revenus se sont envolés de 80% pour atteindre 1,9 million d'euros. A l'inverse, l'activité Distribution, historiquement moins rémunératrice, a été volontairement réduite à 0,3 million d'euros (contre 0,8 million un an plus tôt).
Une rentabilité record
Le chiffre le plus important de cette publication reste la marge brute, qui s'établit à 1,5 million d'euros, en hausse de 112%. Le taux de marge brute atteint désormais 67%, un bond spectaculaire de 29 points en un an, illustrant la pertinence du nouveau mix produit.
Cette dynamique repose sur trois piliers : les services récurrents avec la montée en puissance du contrat avec Phoenix Tower International (300 inspections réalisées sur 3 000 prévues), la R&D avec la poursuite de la collaboration stratégique avec Hydro-Québec et les ventes ciblées avec des livraisons soutenues pour les modèles phares comme l'Hercules 20, le LineDrone et l'Heliplane.
Des perspectives d'expansion internationale
Fort de ces résultats, la direction de Drone Volt affiche sa confiance pour la suite de l'exercice. Le groupe mise sur les récentes certifications (CE et C3) de son nouveau modèle, le Kobra, pour conquérir de nouveaux marchés civils.
Enfin, Drone Volt ne compte pas s'arrêter là. Le groupe étudie activement des projets d'acquisition, particulièrement dans le secteur des services, afin d'accélérer son déploiement à l'international et de consolider sa nouvelle stature de partenaire technologique à haute rentabilité.
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