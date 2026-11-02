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Drone Volt valide les premiers essais d'un produit et compte doubler son activité services en 2027
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 08:00

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Le constructeur de drones civils professionnels a annoncé le succès des premiers essais en France du système Saboteur UAV, menés avec son partenaire belge Sol.One. Cette étape marque une avancée concrète dans l'accord conclu entre les deux entités en septembre dernier, lequel comprend une commande ferme d'au moins 50 millions d'euros étalée sur cinq ans, ainsi que la commercialisation de la plateforme auprès de clients ciblés sur le marché français.

Développé conjointement avec Sol.One, spécialiste de l'avionique critique, des essaims pilotés par intelligence artificielle et de la lutte anti-drone (LAD), le Saboteur UAV est un aéronef VTOL (décollage et atterrissage verticaux) conçu comme un porte-drones longue élongation. Capable d'emporter et de larguer en mission des quadricoptères intercepteurs, l'appareil affiche une autonomie opérationnelle de 400 à 500 km, jusqu'à 5 heures d'endurance et un plafond de vol atteignant 5 km. Les vols de validation ont été réalisés sur un site professionnel sécurisé opéré par Drone Volt, dédié aux évaluations opérationnelles pour les grands donneurs d'ordre.

Ces opérations renforcent directement la division DaaS (Drone as a Service), qui associe mise à disposition de matériel, opérateurs qualifiés et moyens d'essais pour des secteurs tels que l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Porté par une forte accélération de la demande internationale, Drone Volt a relevé ses perspectives de services et anticipe désormais un doublement des facturations de son activité DaaS en 2027 par rapport à 2026, un levier clé pour améliorer son mix d'activités et consolider sa visibilité financière.

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